Москва4 сенВести.Суд в Елизово заключил под стражу сроком на два месяца местного жителя, известного своими скандальными интернет-трансляциями, по делу о хулиганстве, сообщила Объединенная пресс-служба судов Камчатского края в мессенджере МАХ.
Инцидент произошел в один из вечеров в ресторане "Наше место". Обвиняемый нарушил общественный порядок, замахнувшись стулом на одного из посетителей, сопровождая свои действия грубой нецензурной бранью. 2 сентября блогера задержали и предъявили обвинение по статье о хулиганстве. При допросе он вину признал и раскаялся в содеянном.
… суд … заключил мужчину под стражу сроком на 2 месяцанаписали в пресс-службе
Обвиняемый и защитник возражали против решения. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано в Камчатский краевой суд.