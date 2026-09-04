Камчатский блогер заключен под стражу по делу о скандале в ресторане в Елизово

Блогер из Елизово проведет два месяца в СИЗО после хулиганства в ресторане Камчатский блогер заключен под стражу по делу о скандале в ресторане в Елизово

Москва4 сен Вести.Суд в Елизово заключил под стражу сроком на два месяца местного жителя, известного своими скандальными интернет-трансляциями, по делу о хулиганстве, сообщила Объединенная пресс-служба судов Камчатского края в мессенджере МАХ.

Инцидент произошел в один из вечеров в ресторане "Наше место". Обвиняемый нарушил общественный порядок, замахнувшись стулом на одного из посетителей, сопровождая свои действия грубой нецензурной бранью. 2 сентября блогера задержали и предъявили обвинение по статье о хулиганстве. При допросе он вину признал и раскаялся в содеянном.

… суд … заключил мужчину под стражу сроком на 2 месяца написали в пресс-службе

Обвиняемый и защитник возражали против решения. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано в Камчатский краевой суд.