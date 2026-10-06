Теннисист Медведев отправился в больницу, чтобы извиниться перед болельщиком

Даниил Медведев намерен извиниться перед болельщиком, которому нанес травму Теннисист Медведев отправился в больницу, чтобы извиниться перед болельщиком

Москва6 окт Вести.Российский теннисист Даниил Медведев отправился в больницу, где намерен извиниться перед болельщиком, которому нанес травму. Об этом сообщил журналист Лоренцо Эрколи на своей странице в социальной сети X.

По его словам, пострадавший чувствует себя хорошо, врачи не обнаружили у него серьезных травм. При этом, утверждает Эрколи, болельщик не хочет предоставлять дополнительную информацию о состоянии своего здоровья.

Ранее Медведева дисквалифицировали во время полуфинального матча турнира ATP 500 в Пекине из-за попадание мячом в глаз болельщика.