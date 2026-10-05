Москва5 октВести.Российский теннисист Даниил Медведев намерен связаться с болельщиком, в которого попал мячом во время полуфинала турнира ATP 500 в Пекине, и лично принести ему извинения. Слова спортсмена приводит издание Univers Tennis.
Инцидент произошел во втором сете матча против серба Новака Джоковича при счете 7:5, 5:3 в пользу соперника. Медведев отбил мяч в сторону трибуны и попал в лицо зрителя в первом ряду. Мужчину увели в сопровождении медицинского персонала, а российского теннисиста дисквалифицировали.
Мне ужасно жаль этого зрителя. Я попытаюсь связаться с ним, если он сам этого захочет. Надеюсь, смогу лично извиниться и узнать, как он себя чувствует. Это на 100% несчастный случайсказал Медведев
По словам россиянина, он хотел отбить мяч, чтобы тот не вылетел за пределы корта. Медведев добавил, что после случившегося почувствовал себя ужасно, а также выразил надежду, что болельщик не получил серьезных повреждений.
Из-за дисквалификации Медведев лишится 200 рейтинговых очков ATP и 219 925 долларов призовых, которые полагались ему за выход в полуфинал турнира.