Теннисист Медведев объяснил случайностью удар по зрителю Медведев назвал случайностью попадание мячом в зрителя на турнире в Пекине

Москва5 окт Вести.Российский теннисист Даниил Медведев намерен связаться с болельщиком, в которого попал мячом во время полуфинала турнира ATP 500 в Пекине, и лично принести ему извинения. Слова спортсмена приводит издание Univers Tennis.

Инцидент произошел во втором сете матча против серба Новака Джоковича при счете 7:5, 5:3 в пользу соперника. Медведев отбил мяч в сторону трибуны и попал в лицо зрителя в первом ряду. Мужчину увели в сопровождении медицинского персонала, а российского теннисиста дисквалифицировали.

Мне ужасно жаль этого зрителя. Я попытаюсь связаться с ним, если он сам этого захочет. Надеюсь, смогу лично извиниться и узнать, как он себя чувствует. Это на 100% несчастный случай сказал Медведев

По словам россиянина, он хотел отбить мяч, чтобы тот не вылетел за пределы корта. Медведев добавил, что после случившегося почувствовал себя ужасно, а также выразил надежду, что болельщик не получил серьезных повреждений.

Из-за дисквалификации Медведев лишится 200 рейтинговых очков ATP и 219 925 долларов призовых, которые полагались ему за выход в полуфинал турнира.