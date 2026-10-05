Теннисиста Медведева дисквалифицировали в полуфинале турнира ATP в Пекине

Теннисиста Медведева дисквалифицировали из-за попадания мячом в глаз болельщику Теннисиста Медведева дисквалифицировали в полуфинале турнира ATP в Пекине

Москва5 окт Вести.Российский теннисист Даниил Медведев был дисквалифицирован во время полуфинального матча турнира ATP 500 в Пекине против серба Новака Джоковича.

Причиной дисквалификации стало попадание мячом в глаз болельщика. Зрителя увели в подтрибунное помещение, чтобы оказать ему помощь.

Встреча была остановлена при счете 7:5, 3:5 в пользу Джоковича. Первый сет продолжался 1 час 19 минут и завершился победой сербского теннисиста со счетом 7:5.

Медведев занимает пятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Действующим чемпионом соревнований в Пекине является первая ракетка мира Янник Синнер.