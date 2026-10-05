Москва5 октВести.Российский теннисист Даниил Медведев был дисквалифицирован во время полуфинального матча турнира ATP 500 в Пекине против серба Новака Джоковича.
Причиной дисквалификации стало попадание мячом в глаз болельщика. Зрителя увели в подтрибунное помещение, чтобы оказать ему помощь.
Встреча была остановлена при счете 7:5, 3:5 в пользу Джоковича. Первый сет продолжался 1 час 19 минут и завершился победой сербского теннисиста со счетом 7:5.
Медведев занимает пятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
Действующим чемпионом соревнований в Пекине является первая ракетка мира Янник Синнер.