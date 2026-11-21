Медведев обыграл Тиафо и вышел в полуфинал Итогового турнира ATP

Победа Медведева над Тиафо сделала его полуфиналистом Итогового турнира АТР Медведев обыграл Тиафо и вышел в полуфинал Итогового турнира ATP

Москва21 ноя Вести.Российский теннисист Даниил Медведев нанес поражение американцу Фрэнсису Тиафо в третьем, заключительном туре группового этапа Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Турине.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4 в пользу Медведева, который является пятой ракеткой мира. Тиафо занимает восьмое место в рейтинге ATP. Теннисисты отыграли на площадке 1 час 21 минуту.

Выиграв во второй раз при одном проигрыше, Медведев вышел в полуфинал.

Тиафо, у которого теперь два поражения и одна победа, закончил участие в турнире.

В полуфинале 30-летний Даниил Медведев встретится с первой ракеткой мира, немцем Александром Зверевым.

Второй участник финала станет известен по результатам матча между Карлосом Алькарасом и Беном Шелтоном.

Итоговый турнир ATP, фонд которого составляет 15,75 миллиона долларов, проводится до 22 ноября. На этих соревнованиях Медведев стартовал с победы над Флавио Коболли, а во втором матче уступил Алькарасу.