Медведев проиграл Алькарасу на Итоговом турнире АТР в Турине

Медведев уступил Алькарасу на Итоговом турнире АТР Медведев проиграл Алькарасу на Итоговом турнире АТР в Турине

Москва18 ноя Вести.Россиянин Даниил Медведев уступил испанцу Карлосу Алькарасу в матче второго тура группового этапа итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), который проходит в Турине.

Встреча, которая длилась 1 час 11 минут, завершилась со счетом 6:2, 6:4 в пользу испанского спортсмена.

В третьем туре соперником Медведева станет теннисист из Соединенных Штатов Фрэнсис Тиафо. Алькарас в свою очередь проведет матч с итальянцем Флавио Коболли.

Медведев стартовал на Итоговом турнире АТР с победы над Коболли. Встреча закончилась со счетом 7:6 (7:4), 6:3 в пользу россиянина.