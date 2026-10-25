Россиянин Медведев обыграл грузина Басилашвили в финале турнира АТР в Алма-Ате

Даниил Медведев защитил титул на теннисном турнире в Казахстане Россиянин Медведев обыграл грузина Басилашвили в финале турнира АТР в Алма-Ате

Москва25 окт Вести.Россиянин Даниил Медведев обыграл представителя Грузии Николоза Басилашвили в финальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), который проходит в казахстанской Алма-Ате.

Встреча завершилась со счетом 6:7 (6:8), 6:1, 6:3 в пользу российского спортсмена, который был посеян под первым номером. Матч продолжался на протяжении 1 часа 50 минут.

Медведев одержал победу в турнире в Алма-Ате во второй раз подряд. Россиянин занимает 5-е место в рейтинге АТР, а также является первой ракеткой России.