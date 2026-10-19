Москва19 октВести.Ассоциация теннисистов-профессионалов опубликовала обновленную версию рейтинга организации. Россиянин Даниил Медведев поднялся на одну строчку, заняв пятое место.
В его активе 3660 очков. Медведев остается первой ракеткой России.
Возглавляет рейтинг итальянец Янник Синнер, набравший 10 950 баллов. Следом идут представитель Германии Александр Зверев (10 070) и испанец Карлос Алькарас (5610).
Соотечественники Медведева Андрей Рублев и Карен Хачанов расположились на 22-м и 25-м местах соответственно.