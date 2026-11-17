Москва17 ноя Вести.Теннисист Даниил Медведев стартовал на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Турине с победы над Флавио Коболли — 7:6 (7:4), 6:3.

Сейчас 30-летний россиянин, в активе которого 25 побед на одиночных турнирах под эгидой ATP, занимает пятое место в рейтинге организации.

В 2022 году Медведев на протяжении 16 недель был первой ракеткой мира. За год до этого он в составе сборной России завоевал Кубок ATP и Кубок Дэвиса.

Шесть раз Медведев доходил до финалов турниров Большого шлема, но победил только в 2021 году на Открытом чемпионате США. Годом ранее он выиграл Итоговый турнир ATP.

Итальянец Флавио Коболли располагается на шестой позиции мирового рейтинга, у него три одиночных титула ATP. Лучший результат на мейджорах — выход в финал Открытого чемпионата Франции в 2026 году. За сезон до этого он стал обладателем Кубка Дэвиса.

Соревнования в Турине проходят на харде и завершатся 22 ноября. В одиночном разряде выступают восемь теннисистов, набравших наибольшее количество очков за сезон.

Два последних розыгрыша выиграл итальянец Янник Синнер, который досрочно завершил сезон из-за травмы колена. Среди россиян здесь в 2009 году побеждал Николай Давыденко.