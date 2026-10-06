Первая ракетка мира Синнер объявил о досрочном завершении сезона-2026 Теннисист Синнер объявил о досрочном завершении сезона из-за травмы колена

Москва6 окт Вести.Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер сообщил, что досрочно завершает сезон 2026 года из-за травмы колена.

Ранее спортсмен пропустил Открытый чемпионат Соединенных Штатов и ряд других турниров из-за травмы​​​. По сообщениям СМИ, у него диагностировали внесуставное воспаление сухожилия колена.

Совместно с докторами мы приняли решение, что мне нужно пройти курс лечения для колена. Это означает, что сезон-2026 официально закончен для меня... Я сделаю все, чтобы вернуться на 100% готовым сказал Синнер на видео, опубликованном на его странице в социальной сети X

Итальянцу 25 лет, он является лидером рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), а также победителем пяти турниров Большого шлема. Последний раз Синнер проводил матч 12 июля в финале Уимблдона. Тогда он обыграл представителя Германии Александра Зверева.