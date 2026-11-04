Джокович впервые за 9 лет не сумел отобраться на Итоговый турнир ATP

Новак Джокович не смог отобраться на Итоговый турнир ATP Джокович впервые за 9 лет не сумел отобраться на Итоговый турнир ATP

Москва4 ноя Вести.Серб Новак Джокович не сумел отобраться на Итоговый турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Шансы на участие в соревнованиях сильнейших он потерял после поражения во втором круге турнира "Мастерс".

Джокович не вошел в восьмерку игроков, набравших больше всего очков за сезон. Традиционно именно первые восемь теннисистов рейтинга принимают участие в Итоговом турнире ATP.

Последний раз подобное в карьере Джоковича случилось девять лет назад, в 2017 году. В 2024 и 2025 годах серб добровольно отказывался от участия.

Джокович является самым титулованным теннисистом планеты в одиночном разряде. В свои 39 лет он занимает 11-е место в мировом рейтинге. В его копилке 102 титула ATP, в том числе 24 победы на турнирах Большого шлема, а также золото Олимпийских игр 2024 года, и бронзовая медаль Олимпиады-2008.

В августе серб расстроил фанатов, выступая на Открытом чемпионате США (US Open). Спортсмен выбыл из соревнований на первом круге, проиграв аргентинцу Мариано Навоне.