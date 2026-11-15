У бывшей первой ракетки мира Джимми Коннорса обнаружен рак Бывшей первой ракетке мира Джимми Коннорсу диагностирован рак

Москва15 ноя Вести.74-летний американский теннисист, бывшая первая ракетка мира Джеймс (Джимми) Коннорс проходит лечение от рака. Информацию об этом предоставил портал Tennis365.

Спортсмен, рассказывая о борьбе с заболеванием, сообщил, что "дело движется" в верном направлении. На следующей неделе его ждет еще одна операция.

Прошло уже шесть недель, но мне все еще восстанавливают ухо. Не допускайте подобного. Берегите себя сказал Коннорс

Джимми Коннорс - рекордсмен мужского одиночного разряда в Открытую эру по числу выигранных титулов (109), матчей (1 557) и побед (1 274). На турнирах Большого шлема он одерживал победу восемь раз.