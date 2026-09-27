Экс-футболист ЦСКА Алдонин лечится от онкологии в США Бывший футболист ЦСКА Евгений Алдонин проходит лечение от рака в США

Москва27 сен Вести.Бывший футболист московского ЦСКА и сборной России Евгений Алдонин проходит курс лечения от онкологии в США. Об этом он сообщил в своем видеопослании.

Это было сделано в преддверии прощального матча его бывшего напарника по клубу, бразильца Вагнера Лава. Именно лечением в Нью-Йорке он и объяснил свое отсутствие на мероприятии.

Я очень хотел присутствовать на прощальном матче, но, к сожалению, по здоровью сейчас нужно находиться здесь заявил Алдонин, видео с которым опубликовано в Telegram-канале ЦСКА

Алдонин лечится от рака поджелудочной железы с 2024 года. Ранее ему уже было сделано несколько сложных операций. Также он перенес и курсы химиотерапии. Они прошли в Германии.

После этого он лечился в Москве.