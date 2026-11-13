Актер Шетнер: мы с дочерью переболели раком, и это положило начало новому этапу

Актер Star Trek и его дочь рассказали, как одновременно узнали о раке 4-й стадии Актер Шетнер: мы с дочерью переболели раком, и это положило начало новому этапу

Москва13 ноя Вести.95-летний канадский актер Уильям Шетнер, звезда сериала "Звездный путь" (Star Trek), и его 62-летняя дочь, актриса Мелани Шетнер Гретч, рассказали, как почти одновременно узнали о раке четвертой стадии. Об этом пишет издание Entertainment Weekly.

Авторы материала напомнили, что кинозвезде и его дочери диагностировали онкологию в 2023 году. Уильям Шетнер узнал о меланоме четвертой стадии, при которой уже было распространение на легкие и мозг. Все началось с того, что он заметил у себя на щеке "шишку", которая увеличилась в размерах. Спустя время он узнал, что его младшей дочери диагностировали рак груди четвертой стадии.

Я был полностью опустошен масштабом этой информации... Мы вместе переболели раком, и это положило начало совершенно новому этапу в моей жизни рассказал актер

Дочь кинозвезды рассказала, что ей в тот момент очень нужен был отец.

Я позвонила ему, и у меня просто потекли слезы, и я сказала: "Я так боюсь, что умру". Слышала, как шуршат простыни, он встал с кровати и сказал: "Я приеду" вспоминает Мелани

По ее словам, отец приехал к ней, крепко обнял ее и сказал, что болезнь будет лишь временной трудностью в ее жизни.

Сейчас Уильям Шетнер и Мелани находятся в ремиссии.