Москва20 окт Вести.Причиной смерти киноактера Владислава Толдыкова стало онкологическое заболевание. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дочь актера.

В свою очередь Telegram-канал Mash сообщил, что у артиста в августе после посещения стоматолога выявили рак полости рта четвертой стадии. В октябре он был госпитализирован в больницу, а после выписки часто жаловался на сильные боли при глотании.

18 октября дочь Владислава Владимировича дважды вызывала скорую — первый раз около шести вечера. Мужчине было тяжело глотать, боль отдавала в шею — от госпитализации он отказался. Через два часа Толдыков потерял сознание, приехавшие медики констатировали смерть говорится в сообщении

Сообщается, что Толдыков курил с 10 лет.

Владислав Толдыков скончался 18 октября, на 66-м году жизни.