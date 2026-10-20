Москва20 октВести.Причиной смерти киноактера Владислава Толдыкова стало онкологическое заболевание. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дочь актера.
В свою очередь Telegram-канал Mash сообщил, что у артиста в августе после посещения стоматолога выявили рак полости рта четвертой стадии. В октябре он был госпитализирован в больницу, а после выписки часто жаловался на сильные боли при глотании.
18 октября дочь Владислава Владимировича дважды вызывала скорую — первый раз около шести вечера. Мужчине было тяжело глотать, боль отдавала в шею — от госпитализации он отказался. Через два часа Толдыков потерял сознание, приехавшие медики констатировали смертьговорится в сообщении
Сообщается, что Толдыков курил с 10 лет.
Владислав Толдыков скончался 18 октября, на 66-м году жизни.