Mash: во время операции умер комик Элдос Алмазов

Mash: умер комик Элдос Алмазов Mash: во время операции умер комик Элдос Алмазов

Москва19 ноя Вести.Известный комик Элдос Алмазов ушел из жизни в возрасте 29 лет, сообщает Mash со ссылкой на комментарий его сестры, оставленный в Telegram-канале артиста.

По ее словам, комик умер во время операции 18 ноября. Последние месяцы он боролся с онкологией.

Умер стендап-комик Элдос Алмазов. Его сердце не выдержало во время операции говорится в сообщении источника в мессенджере МАХ

Об онкологическом заболевании артист рассказал весной 2026 года. Остеосаркома – злокачественное образование костной ткани, считается агрессивной формой рака.

В сентябре он перенес операцию по удалению опухоли, ему провели несколько курсов химиотерапии.