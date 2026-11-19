Москва19 нояВести.Известный комик Элдос Алмазов ушел из жизни в возрасте 29 лет, сообщает Mash со ссылкой на комментарий его сестры, оставленный в Telegram-канале артиста.
По ее словам, комик умер во время операции 18 ноября. Последние месяцы он боролся с онкологией.
Умер стендап-комик Элдос Алмазов. Его сердце не выдержало во время операцииговорится в сообщении источника в мессенджере МАХ
Об онкологическом заболевании артист рассказал весной 2026 года. Остеосаркома – злокачественное образование костной ткани, считается агрессивной формой рака.
В сентябре он перенес операцию по удалению опухоли, ему провели несколько курсов химиотерапии.