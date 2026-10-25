Москва25 октВести.Юморист и телеведущий Михаил Галустян в социальных сетях опубликовал собственный некролог. Так он хотел пошутить в свой 47-й день рождения, однако аудитория восприняла шутку негативно.
На странице в социальной сети Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) он разместил собственное черно-белое фото с годами жизни "25.10.1979 – 25.10.2026".
Сегодня, 25 октября, на 47-м году жизни скоропостижно и с улыбкой скончался Михаил Галустян 46-летний. Причина смерти естественная: очередной день рождениянаписал юморист
В комментариях телеведущего упрекнули в том, что на такие темы шутить нельзя. Своей выходкой, пишут подписчики, он напугал многих. На момент публикации новости пост Галустяна до сих пор не удален.