Галустяна раскритиковали в сети за шутку с некрологом в день рождения

В социальных сетях Галустяна появился его некролог Галустяна раскритиковали в сети за шутку с некрологом в день рождения

Москва25 окт Вести.Юморист и телеведущий Михаил Галустян в социальных сетях опубликовал собственный некролог. Так он хотел пошутить в свой 47-й день рождения, однако аудитория восприняла шутку негативно.

На странице в социальной сети Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) он разместил собственное черно-белое фото с годами жизни "25.10.1979 – 25.10.2026".

Сегодня, 25 октября, на 47-м году жизни скоропостижно и с улыбкой скончался Михаил Галустян 46-летний. Причина смерти естественная: очередной день рождения написал юморист

В комментариях телеведущего упрекнули в том, что на такие темы шутить нельзя. Своей выходкой, пишут подписчики, он напугал многих. На момент публикации новости пост Галустяна до сих пор не удален.