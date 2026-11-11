Москва11 нояВести.Российского актера Ивана Охлобыстина внесли в базу данных Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, сообщает ТАСС.
По мнению ГУР, актер поддерживает действия России и политику российских властей. Основанием для включения Охлобыстина в базу стала также якобы "агрессивная антиукраинская риторика" артиста.
Кроме того, Охлобыстин лично поставлял российским бойцам гуманитарную помощь, а также являлся доверенным лицом президента Владимира Путина на президентских выборах в 2024 году.
Накануне в базу попал российский телеведущий Михаил Галустян. В его карточке отмечено, что артист сотрудничал с Минобороны в рамках одного из проектов парка "Патриот", а также посещал Крым.
Ранее Лариса Долина, Диана Гурцкая и несколько других российских исполнителей внесены в базу антироссийского портала.