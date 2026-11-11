Охлобыстин внесен в антироссийскую базу ГУР Минобороны Украины Охлобыстина включили в антироссийскую базу данных ГУР Украины

Москва11 ноя Вести.Российского актера Ивана Охлобыстина внесли в базу данных Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, сообщает ТАСС.

По мнению ГУР, актер поддерживает действия России и политику российских властей. Основанием для включения Охлобыстина в базу стала также якобы "агрессивная антиукраинская риторика" артиста.

Кроме того, Охлобыстин лично поставлял российским бойцам гуманитарную помощь, а также являлся доверенным лицом президента Владимира Путина на президентских выборах в 2024 году.

Накануне в базу попал российский телеведущий Михаил Галустян. В его карточке отмечено, что артист сотрудничал с Минобороны в рамках одного из проектов парка "Патриот", а также посещал Крым.

Ранее Лариса Долина, Диана Гурцкая и несколько других российских исполнителей внесены в базу антироссийского портала.