Москва21 октВести.Юморист Михаил Галустян заявил, что санкции Евросоюза не позволяют ему посещать Грецию. Об этом он сообщил в интервью журналистке Лауре Джугелии.
По его словам, собственности и других активов у него за границей нет.
Я не могу полететь в Грецию. В Греции мне нравилось. Я люблю Грециюсказал Галустян
Совет ЕС 24 февраля утвердил 16-й пакет санкций против РФ, куда вошли как новые экономические, так и персональные ограничения. Актер Михаил Галустян был включен в новый список антироссийских санкций за свою причастность к движению "Юнармия" и открытую поддержку политики президента России Владимира Путина.