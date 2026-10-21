Юморист Галустян заявил, что санкции ЕС не позволяют ему посещать любимый курорт

Михаил Галустян раскрыл влияние санкций ЕС на его жизнь Юморист Галустян заявил, что санкции ЕС не позволяют ему посещать любимый курорт

Москва21 окт Вести.Юморист Михаил Галустян заявил, что санкции Евросоюза не позволяют ему посещать Грецию. Об этом он сообщил в интервью журналистке Лауре Джугелии.

По его словам, собственности и других активов у него за границей нет.

Я не могу полететь в Грецию. В Греции мне нравилось. Я люблю Грецию сказал Галустян

Совет ЕС 24 февраля утвердил 16-й пакет санкций против РФ, куда вошли как новые экономические, так и персональные ограничения. Актер Михаил Галустян был включен в новый список антироссийских санкций за свою причастность к движению "Юнармия" и открытую поддержку политики президента России Владимира Путина.