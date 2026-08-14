Рубио на 55-летие получил коллаж из мемов с самим собой

Госсекретарю США Рубио на день рождения подарили мемы о нем же Рубио на 55-летие получил коллаж из мемов с самим собой

Москва14 авг Вести.Госсекретарь США Марко Рубио получил в подарок на 55-летие коллаж из мемов с ним. Об этом сообщает портал Axios.

По мнению журналистов, вирусность Рубио с социальных сетях привела к его популярностью среди избирателей.

Политический эксперт Сара Лонгвелл отметила, что подобная ситуация является редким примером того, как иронизация в интернете может сыграть позитивную роль для деятеля.

Ранее Рубио признал, что в ходе его многочисленных поездок за рубеж его большего всего пугает вероятность подавиться пищей, оставшись в одиночестве в номере отеля. Рубио отметил, что на всякий случай купил четыре специальных устройства для оказания помощи при асфиксии.