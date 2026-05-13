Власти КНР могли изменить написание фамилии Рубио, чтобы он смог совершить визит

Москва13 мая Вести.В Китае могли изменить написание фамилии госсекретаря США Марко Рубио для того, чтобы он мог приехать в страну. Об этом пишет газета The Guardian.

Уточняется, что подобные меры необходимы для обхода санкций, введенных в 2020 году против 11 американских официальных лиц, в числе которых был Рубио.

Китай изменил написание, потому что Рубио находился под санкциями, включая запрет на въезд, под прежним вариантом написания его имени отмечается в публикации со ссылкой на AFP

Газета утверждает, что незадолго до вступления Рубио в новую должность в 2025 году китайское правительство и государственные СМИ начали использовать другой китайский иероглиф для слога в его фамилии.

Ранее сообщалось, что Рубио вылетел в Китай в костюме как у венесуэльского лидера Николаса Мадуро при его захвате американскими военными - темно-серых кроссовках и сером костюме Nike.