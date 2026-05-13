Москва13 мая Вести.Государственный секретарь США Марко Рубио прибыл в Пекин, облачившись в наряд похищенного экс-президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Соответствующую публикацию в социальной сети X разместил директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг, прикрепив фотографию переодетого Рубио.

На снимке политик запечатлен в сером спортивном костюме, идентичном тому, в котором в январе 2026 года был задержан Мадуро. Операцию по поимке бывшего венесуэльского лидера курировал сам Рубио.

Ранее Мадуро заявлял, что политику Вашингтона в отношении Каракаса определяет не президент США Дональд Трамп, а госсекретарь Рубио, которого он назвал "фактическим хозяином Белого дома".