Рубио отправился в КНР в спортивном костюме, как у Мадуро

Москва13 мая Вести.Госсекретарь США Марко Рубио вылетел в Китай в костюме, как у венесуэльского лидера Николаса Мадуро при его захвате американскими военными, фото в соцсети X выложил директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг.

В январе в соцсетях и СМИ вызвала резонанс фотография захваченного Мадуро на борту американского судна. Венесуэльский президент был в спортивном костюме Nike.

Чунг опубликовал фото, на котором Рубио предстает в темно-серых кроссовках и одет в такой же серый костюм Nike.

Секретарь Рубио демонстрирует Nike Tech "Венесуэла" на борту Air Force One написал директор по коммуникациям Белого дома

Американская делегация во главе с президентом Дональдом Трампом прибудет в Китай в среду с трехдневным визитом.