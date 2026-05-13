Москва13 маяВести.Госсекретарь США Марко Рубио вылетел в Китай в костюме, как у венесуэльского лидера Николаса Мадуро при его захвате американскими военными, фото в соцсети X выложил директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг.
В январе в соцсетях и СМИ вызвала резонанс фотография захваченного Мадуро на борту американского судна. Венесуэльский президент был в спортивном костюме Nike.
Чунг опубликовал фото, на котором Рубио предстает в темно-серых кроссовках и одет в такой же серый костюм Nike.
Секретарь Рубио демонстрирует Nike Tech "Венесуэла" на борту Air Force Oneнаписал директор по коммуникациям Белого дома
Американская делегация во главе с президентом Дональдом Трампом прибудет в Китай в среду с трехдневным визитом.