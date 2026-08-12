Рубио признался, что больше всего боится подавиться едой в одиночестве в отеле

Рубио рассказал о своем главном страхе Рубио признался, что больше всего боится подавиться едой в одиночестве в отеле

Москва12 авг Вести.Государственного секретаря США Марко Рубио больше всего пугает в ходе его многочисленных поездок за рубеж вероятность подавиться пищей, оставшись в одиночестве в номере отеля.

Такое признание высокопоставленный чиновник сделал в ходе подкаста жены советника американского президента Кэти Миллер.

Больше всего я боюсь оказаться один в гостиничном номере где-нибудь на другом конце света и подавиться куском стейка поделился Рубио

Госсекретарь добавил, что особенно его пугает вероятность того, что помощь не подоспеет вовремя, его тело обнаружат лишь на следующее утро, а причина смерти вызовет массовое недоумение.

Рубио отметил, что на всякий случай купил четыре специальных устройства для оказания помощи при асфиксии.

Ранее в США из-за риска удушья отозвали свыше 200 тысяч пар детской обуви.