Москва2 июнВести.Для каждой страны Западного полушария Соединенные Штаты Америки могут быть либо другом, либо врагом. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.
Он добавил, что отношение американцев к соседям будет зависеть от их выбора.
Мы дали ясно понять каждому правительству в этом полушарии: США могут быть для них либо величайшим другом, либо самым грозным врагом. Выбор остается за нимиговорится в показаниях госсекретаря к слушаниям в комитете по иностранным делам Сената США
Ранее глава МИД Кубы Бруно Родригес заявил, что Рубио выступает одним из главных вдохновителей давления США на власти Кубы. Он также добавил, что его страна не угрожает американцам.