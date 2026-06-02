Рубио: США могут быть для соседей величайшим другом, либо самым грозным врагом

Рубио рассказал, какой выбор странам Западного полушария предоставляют США Рубио: США могут быть для соседей величайшим другом, либо самым грозным врагом

Москва2 июн Вести.Для каждой страны Западного полушария Соединенные Штаты Америки могут быть либо другом, либо врагом. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.

Он добавил, что отношение американцев к соседям будет зависеть от их выбора.

Мы дали ясно понять каждому правительству в этом полушарии: США могут быть для них либо величайшим другом, либо самым грозным врагом. Выбор остается за ними говорится в показаниях госсекретаря к слушаниям в комитете по иностранным делам Сената США

Ранее глава МИД Кубы Бруно Родригес заявил, что Рубио выступает одним из главных вдохновителей давления США на власти Кубы. Он также добавил, что его страна не угрожает американцам.