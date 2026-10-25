Скончавшийся Михаил Маваши десять дней назад сообщал о свадьбе

Михаил Маваши полторы недели назад опубликовал свадебные фото Скончавшийся Михаил Маваши десять дней назад сообщал о свадьбе

Москва25 окт Вести.Основатель движения "Северный человек", рэпер Михаил Маваши 15 октября выложил в своем Telegram-канале несколько свадебных фотографий.

Женились мы так он подписал свой пост

В воскресенье представитель Маваши сообщил, что музыкант и общественный деятель скончался в возрасте 41 года в результате несчастного случая.

Ранее сообщалось, что по факту смерти мужчины Следственный комитет Воронежской области проводит проверку.

Несчастный случай произошел в доме у артиста. По данным Baza, Маваши получил огнестрельное ранение в голову. Супруга артиста услышала выстрел и вызвала скорую. Маваши доставили в больницу, но спасти его не смогли, он умер от потери крови.