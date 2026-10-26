Жена рэпера Михаила Маваши опубликовала пост о его смерти: "Как жить без тебя"

Жена Маваши прервала молчание после его гибели: "Как жить без тебя, не улетай" Жена рэпера Михаила Маваши опубликовала пост о его смерти: "Как жить без тебя"

Москва26 окт Вести.Супруга основателя "Северный человек" и рэпера Миши Маваши Екатерина впервые высказалась о его гибели.

Как сообщает "Российская газета", она опубликовала кадры со свадьбы в соцсетях и подписала их.

Всего несколько дней назад был самый счастливый день… И вот тебя нет. Как жить без тебя, не улетай написала Екатерина

Менее чем две недели назад, 15 октября, Михаил и Екатерина сыграли свадьбу.

По предварительной информации, артист погиб в ночь на 25 октября у себя дома. Екатрина услышала выстрел и вызвала скорую. Врачи успели доставить Маваши в больницу, но не смогли его спасти - рэпер умер от потери крови.

Представитель исполнителя в Telegram-канале пообещал, что позднее будет опубликована подробная информация о произошедшем.

По данным ряда каналов, Маваши получил огнестрельное ранение в голову.

Региональный СК начал проверку по факту смерти 41-летнего рэпера, который проживал в Воронеже.