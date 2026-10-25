Москва25 окт Вести.Рэпер Миша Маваши (настоящее имя Михаил Ниц) скончался от огнестрельного ранения, передает Mash.

Миша Маваши скончался от пулевого ранения головы. Предварительно, он мог умереть из-за неосторожного обращения с оружием говорится в сообщении источника в мессенджере МАХ

Отмечается, что трагедия произошла у него дома в Воронеже, когда в соседней комнате находилась его жена. Музыканта успели госпитализировать, однако спасти не смогли.

Официального подтверждения этой версии нет.

Миша Маваши скончался в ночь на 25 октября. Ему был 41 год.