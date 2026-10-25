Москва25 окт Вести.Родные умершего основателя "Северный человек" и рэпера Миши Маваши (Михаила Ница) предупредили подписчиков об активизации мошенников, которые могут собирать деньги на фоне трагедии. Пост об этом появился на официальном канале Маваши во "ВКонтакте".

Друзья, официально заявляем — никаких сборов нет... Остерегайтесь, пожалуйста, мошенников! говорится в сообщении

Отмечается, что официальные реквизиты для с будут выложены в канале позднее.

Несчастный случай произошел в доме у артиста ночью 24 октября. По данным ряда каналов, Маваши получил огнестрельное ранение в голову. Супруга артиста услышала выстрел и вызвала скорую. Маваши доставили в больницу, но спасти его не смогли, он умер от потери крови. СК начала проверку по факту произошедшего.