Москва25 окт Вести.Следственные органы выясняют обстоятельства смерти рэпера Миши Маваши (настоящее имя Михаил Ниц). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Проводится процессуальная проверка по факту смерти 41-летнего музыканта и общественного деятеля, проживавшего в городе Воронеже… Назначены необходимые экспертизы говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Музыкант скончался после несчастного случая, который произошел у него дома в ночь на 25 октября, воскресенье. По некоторым данным, он получил огнестрельное ранение. Его успели госпитализировать, но спасти не смогли.