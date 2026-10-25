Москва25 окт Вести.Глава Вологодской области Георгий Филимонов назвал рэпера Мишу Маваши, скоропостижно скончавшегося в Воронеже, настоящим патриотом, который объединял людей своим творчеством. Слова скорби губернатор опубликовал в мессенджере МАХ.

Ушел из жизни Михаил Маваши. Наш соратник и единомышленник — реальный патриот, человек, который своим творчеством объединял людей, творил и побеждал. Сильные и честные тексты о русской душе, мужском характере и правильных ценностях – его творчество стало для многих источником силы и ориентиром написал губернатор

Михаил Ниц (настоящее имя – Прим. ред.) скончался в ночь на 25 октября, воскресенье. Предположительно, причиной стал несчастный случай, который произошел у него дома в Воронеже.

По данным ряда источников, музыкант получил огнестрельное ранение в голову и был госпитализирован, однако спасти его не удалось. Во всех обстоятельствах сейчас разбираются следователи.