Москва27 окт Вести.Основателя объединения "Северный человек" и рэпера Мишу Маваши похоронят 28 октября в Воронеже, где он проживал.

Как пишет Telegram-канал Mash, в адрес супруги артиста поступали угрозы, поэтому из-за опасения провокаций, время прощания тщательно скрывают, а сама церемония пройдет в закрытом формате.

На церемонию планируют собрать не больше 50 человек человек" сказано в публикации - только близких и людей из объединения "Северный человек" сказано в публикации

По предварительным данным, рэпер погиб в ночь на 25 октября от случайного выстрела из ружья: пуля попала ему в голову. Медики не смогли спасти общественника, и он умер в больнице от полученного ранения.

Ранее друг 41-летнего рэпера, глава петербургского отделения движения "Северный человек" Александр Лебедев назвал необоснованными слухи о самоубийстве артиста. По его словам, Маваши недавно женился и строил планы по развитию организации.

СУ СК РФ по Воронежской области проводит проверку по факту произошедшего.