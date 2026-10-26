Москва26 октВести.Глава петербургского отделения движения "Северный человек" Александр Лебедев в беседе с "Абзацем" назвал необоснованными слухи о самоубийстве рэпера Михаила Маваши. По его словам, артист недавно женился и строил планы по развитию организации.
Лебедев призвал дождаться официальных результатов расследования. Информация о дате и месте прощания появится после завершения необходимых процедур.
Как сообщалось ранее, Маваши скончался в возрасте 41 года; предварительно причиной смерти называли несчастный случай. Версия о самоубийстве официально не подтверждена.