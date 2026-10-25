Представитель Миши Маваши призвал не распространять слухи о его смерти

Представитель Миши Маваши записал обращение после смерти артиста Представитель Миши Маваши призвал не распространять слухи о его смерти

Москва25 окт Вести.Представитель рэпера Миши Маваши попросил не распространять слухи об обстоятельствах гибели артиста и пообещал позже обнародовать всю достоверную информацию.

Давайте проявим дань уважения нашему замечательному человеку, который творчески всех нас объединил, и у меня большая просьба – на надо распространять ничего. Будет куча каких-то слухов, будет кто-то хайповать… Мы обязательно официальную позицию сообщим, когда разберемся во всех деталях сказал представитель музыканта в видео, опубликованном в его официальном Telegram-канале

Михаил Ниц (настоящее имя – Прим. ред.) скоропостижно скончался в ночь на 25 октября, воскресенье, после несчастного случая, произошедшего у него дома в Воронеже. Детали случившегося сейчас устанавливает СК.

Глава Вологодской области Георгий Филимонов назвал рэпера настоящим патриотом, который объединял людей своим творчеством.