Москва28 окт Вести.Представитель рэпера Михаила Маваши Александр Лебедев призвал не строить домыслы вокруг смерти артиста и подчеркнул, что выводы о ее причинах можно будет делать по окончании следственных действий. Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале артиста.

Кроме того, он назвал смерть артиста результатом стечения трагических обстоятельств.

Михаил … точно не совершал суицид! подчеркнул Лебедев

Михаил Маваши погиб в ночь на 25 октября от случайного выстрела из ружья: пуля попала ему в голову. Медики не смогли спасти общественника, и он умер в больнице от полученного ранения.