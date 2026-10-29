В Воронеже похоронили рэпера Мишу Маваши Основателя движения "Северный человек" Михаила Маваши похоронили в Воронеже

Москва29 окт Вести.В четверг, 29 октября, в Воронеже похоронили рэпера Михаила Маваши, основавшего движение "Северный человек". Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на источник в окружении артиста.

По словам собеседника агентства, Маваши похоронили на Юго-Западном кладбище.

Сегодня утром было организовано прощание, затем состоялись похороны на Юго-Западном кладбище Воронежа цитирует слова источника РИА Новости

25 октября в Telegram-канале рэпера сообщили, что он умер в 41 год.

Михаил Маваши, чья настоящая фамилия Ниц, родился 29 января 1985 года. Музыкой он начал заниматься в 2009 году, а в 2014 году создал сайд-проект "ЦельРазгром", выпустивший два альбома. Через четыре года основал коллектив "Маваши group".

Артист поддерживал специальную военную операцию. В конце 2022 года он создал движение "Северный человек", чтобы консолидировать славян и помогать русским людям в сложных ситуациях. Осенью 2023 года Маваши побывал в зоне боевых действий - привозил гуманитарную помощь российским военным.

В 2025 году Винницкий городской суд Украины заочно приговорил его к восьми годам тюрьмы с конфискацией имущества.