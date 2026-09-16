Москва16 сен Вести.Известный комик Элдос Алмазов, у которого обнаружили остеосаркому, перенес операцию по удалению опухоли и несколько курсов химиотерапии. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Он отметил, что вмешательство прошло успешно. Сейчас он учится ходить при помощи костылей.

Я четыре химии получил, уменьшил опухоль, сейчас операцию сделали, удалили опухоль рассказал Алмазов

Об онкологическом заболевании артист рассказал весной 2026 года. Остеосаркома – злокачественное образование костной ткани, считается агрессивной формой рака.