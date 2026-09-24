В США после двух лет борьбы с раком кишечника умер телеведущий Виктор Лопез

В США умер боровшийся с раком кишечника телеведущий Виктор Лопез В США после двух лет борьбы с раком кишечника умер телеведущий Виктор Лопез

Москва24 сен Вести.В США из жизни ушел 51-летний телеведущий Виктор Лопез, который на протяжении двух лет боролся с раком кишечника четвертой стадии. Об этом сообщает Daily Mail.

Он два года боролся с раком и, к сожалению, проиграл эту битву приводятся в публикации слова коллеги Лопеза, ведущей Джолины Оказаки

Телеведущий скончался в окружении родных и близких.

Отмечается, что о заболевании Лопез узнал в августе 2024 года. В сентябре 2025 года болезнь перешла в стадию ремиссии, но затем снова вернулась. Телеведущий прошел несколько курсов химиотерапии и перенес множество операций.

Лопез начал карьеру на телевидении в начале двухтысячных. С 2011 года вел утреннюю программу Sunrise at 6am на телеканале NewsWest 9.