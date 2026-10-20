Москва20 окт Вести.Киноактеру Владиславу Толдыкову, который скончался 18 октября от рака полости рта, диагностировали четвертую стадию за два месяца до смерти: в августе он обратился к стоматологу с жалобой на боль в десне. Онколог Евгений Черемушкин в интервью aif.ru объяснил, что диагностировать данное заболевание сложно.

Рак слизистой сложен в диагностике. Стоматиты возникают у людей достаточно часто, особенно если речь идет о курильщиках. У них нередко наблюдается отечность, белый налет, покраснения. С одной стороны, симптомы всегда заметны, но с другой — трудно отличить хронический или острый воспалительный процесс от начинающейся опухоли рассказал онколог

По словам врача, обычно курильщики не обращают внимание на симптомы в полости рта, пока ситуация не станет критической.

Владислав Толдыков дебютировал в кино в 1980-х годах в фильме "После дождичка в четверг". Значимой работой стала главная роль в фильме "Жить" Юрия Быкова. Он снимался в сериалах "Метод", "Дальнобойщики", и других.

Толдыков был женат на актрисе Ирине Цывиной, с которой учился на одном актерском курсе Школы-студии МХАТ с 1981 по 1985 годы. По словам самой актрисы, брак был фиктивным для получения московской прописки.

Владислава Толдыкова похоронят на Ваганьковском кладбище 21 октября.