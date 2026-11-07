Москва7 ноя Вести.Российский актер Иван Скицан умер из-за куриной кости в горле — он пытался протолкнуть ее приспособлением из проволоки и трубки от капельницы, в результате чего разорвал себе пищевод. Об этом сообщило интернет-издание Mash.

По информации СМИ, у 39-летнего артиста с рождения был сужен пищевод, из-за чего он перенес более 10 операций. Когда глотать стало еще труднее, Скицан начал проталкивать еду самодельным приспособлением.

Подавившись костью, мужчина вновь попытался ее протолкнуть. У него началась сильная боль в груди — его госпитализировали. Врачи извлекли фрагменты и обнаружили глубокую рану.

3 ноября Иван Скицан скончался в реанимации.

Информации от официальных ведомств или лиц по данной теме пока не было.

Актер снимался в фильме Никиты Михалкова "Утомленные солнцем 2", сериале "Маргоша" и др.