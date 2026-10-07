Мужчину с раком молочной железы прооперировали в Челябинске В Челябинском онкоцентре провели операцию мужчине с раком молочной железы

Москва7 окт Вести.Врачи Челябинского онкоцентра провели мастэктомию пациенту с раком молочной железы. Несмотря на распространенное мнение, что это заболевание встречается только у женщин, в рудиментарном виде молочная железа присутствует и у мужчин. По данным онкоцентра, на Южном Урале патологию в среднем выявляют у десяти мужчин.

Операция прошла успешно. Пациент поблагодарил врачей и медицинских сестер за профессионализм и заботу, написав обращение в Министерство здравоохранения Челябинской области говорится в сообщении онкоцентра

Средний возраст пациентов, у которых выявляют это заболевание, — 60-70 лет.