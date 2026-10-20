Минздрав: средний возраст выявления рака в РФ достиг почти 66 лет у мужчин

Назван средний возраст выявления рака у россиян Минздрав: средний возраст выявления рака в РФ достиг почти 66 лет у мужчин

Москва20 окт Вести.Средний возраст россиян с выявленными злокачественными новообразованиями (ЗНО) за десять лет увеличился до 65,9 года у мужчин и 64,8 года у женщин. Об этом на Всероссийском конгрессе онкопациентов сообщила директор департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава Екатерина Каракулина.

Чаще всего ЗНО обнаруживают у людей в возрасте от 65 до 75 лет, причем за последние десять лет выявляемость сместилась в сторону возрастной группы 70-74 года, рассказала Каракулина.

Сегодня средний возраст пациентов с установленным ЗНО тоже сдвинулся. Для женщин он сегодня у нас составляет 64,8 года, для мужчин сегодня составляет 65,9 года. То есть мы видим с вами постоянной прирост отметила она

Каракулина подчеркнула, что за десятилетие средний возраст выявления рака вырос на 1,8 года у мужчин и на 1,1 года у женщин соответственно.

Специалист также сообщила, что количество онкологических заболеваний в России может увеличиться на 15,9% к 2050 году.