Москва17 октВести.Риск развития рака увеличивается после 50 лет, заявил РИА Новости онколог Игорь Хатьков.
Он пояснил, что после 50 лет канцерогенез можно считать "естественной частью старения".
Процесс канцерогенеза начинается в организме в период после 50 лет… Доля пациенток с раком молочной железы в возрасте до 40 лет составляет всего 6,4%рассказал Хатьков
Он пояснил, что до 10% всех случаев рака груди провоцируют наследственные мутации. Поломки в гене BRCA1 увеличивают шанс развития этого заболевания в возрасте моложе 40 лет до 45-60%, а у носителей мутаций в гене BRCA2 – до 25-40%.
Врач порекомендовал россиянам, у которых были родственники с раком яичников или груди в анамнезе, пройти генетическое исследование и проконсультироваться с онкологами и генетиками.
Ранее онколог Анастасия Фатьянова рассказала, какие симптомы могут указывать на рак прямой кишки.