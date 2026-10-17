Онколог Хатьков рассказал, в каком возрасте повышается риск развития рака Онколог Хатьков: риск развития рака становится выше после 50 лет

Москва17 окт Вести.Риск развития рака увеличивается после 50 лет, заявил РИА Новости онколог Игорь Хатьков.

Он пояснил, что после 50 лет канцерогенез можно считать "естественной частью старения".

Процесс канцерогенеза начинается в организме в период после 50 лет… Доля пациенток с раком молочной железы в возрасте до 40 лет составляет всего 6,4% рассказал Хатьков

Он пояснил, что до 10% всех случаев рака груди провоцируют наследственные мутации. Поломки в гене BRCA1 увеличивают шанс развития этого заболевания в возрасте моложе 40 лет до 45-60%, а у носителей мутаций в гене BRCA2 – до 25-40%.

Врач порекомендовал россиянам, у которых были родственники с раком яичников или груди в анамнезе, пройти генетическое исследование и проконсультироваться с онкологами и генетиками.

Ранее онколог Анастасия Фатьянова рассказала, какие симптомы могут указывать на рак прямой кишки.