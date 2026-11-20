Онколог сообщил, что рака можно часто избежать, отказавшись от вредных привычек Онколог Матвеев: 40-45% всех онкологических заболеваний можно избежать

Москва20 ноя Вести.Около 40-45% всех онкологических заболеваний можно предотвратить, поскольку они связаны с факторами риска, на которые человек может повлиять. Об этом рассказал академик РАН, профессор, заведующий отделением онкоурологии НМИЦ онкологии им. Н. Блохина Всеволод Матвеев.

Факторы риска – это особенности образа жизни, привычки и показатели здоровья человека, отметил он.

Приблизительно до 40-45% вообще всех онкологических заболеваний можно избежать. И они связаны именно с модифицируемыми факторами риска, как мы говорим. То есть это те факторы, которые влияют на развитие заболевания или являются непосредственной причиной развития заболевания заявил Матвеев

Ранее главный внештатный специалист-онколог Минздрава РФ Андрей Каприн сообщил, что курильщики в 30 раз чаще болеют онкологическими заболеваниями.