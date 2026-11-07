Москва7 ноя Вести.Большинство случаев развития онкологических заболеваний предотвратимы – профилактика рака включает отказ от вредных привычек, активный образ жизни и сбалансированное питание. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил врач-кардиолог, кандидат медицинских наук, президент ГКБ №71 им. М.Е. Жадкевича Александр Мясников.

Он напомнил, что врач поможет только в том случае, когда пациент уже заболел раком, но предотвратить его способен только сам человек, изменив образ жизни.

Мы сегодня говорим, что большинство случаев онкологии предотвратимы… 40% всей онкологии – это курение, не только [рак] легких, рак почек, рак мочевого пузыря, рак половых органов и так далее, и так далее. 5% – алкоголь. 20% – неправильное питание. Вот эта колбаска, канцерогены, чипсы, сладкие газированные напитки и так далее – все это ультрапереработанная пища. 10% – физическая неактивность. Мышцы, когда двигаются, вырабатывают определенные цитокины мощные; это эндокринный орган, он вырабатывает гормоны, в том числе снижающие воспаление и снижающие риски онкологии рассказал Мясников

Еще одной из причин развития рака являются инфекционные заболевания, однако от части из них разработаны прививки.

17% – инфекции… Онкогенных вирусов мы знаем сколько, но от половины есть прививки. Гепатит – прививка, вирус папилломы человека (ВПЧ) – прививка. Сейчас разрабатывают прививку от хеликобактер пилори (Helicobacter Pylori). А мы не прививаемся, у нас низкий иммунитет, мы болеем подчеркнул врач

Ранее сообщалось о завершении клинических испытаний новой онковакцины CaTeVac. Лекарство планируют внедрить в медицинскую практику в 2027 году и на первом этапе применять при определенных видах онкологии.