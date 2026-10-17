Москва17 октВести.Процесс возникновения и развития злокачественных новообразований, в ходе которого нормальные клетки организма трансформируются в опухолевые, начинается в организме после 50 лет, сообщил РИА Новости главный онколог Москвы, директор МКНЦ имени Логинова Игорь Хатьков.
Процесс канцерогенеза начинается в организме в период после 50 лет, его можно считать естественной частью старениясказал специалист
По словам Хатькова, до 10% всех случаев рака груди провоцируют наследственные мутации. Он посоветовал, если в семье были подобные случаи, пройти генетическое исследование, проконсультироваться с онкологом или врачом-генетиком.
Минздрав России объявил неделю с 12 по 18 октября Неделей борьбы с раком молочной железы.