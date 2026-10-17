Онколог Хатьков предупредил, что рак чаще развивается после 50 лет

Главный онколог Москвы назвал возраст, после которого начинается канцерогенез Онколог Хатьков предупредил, что рак чаще развивается после 50 лет

Москва17 окт Вести.Процесс возникновения и развития злокачественных новообразований, в ходе которого нормальные клетки организма трансформируются в опухолевые, начинается в организме после 50 лет, сообщил РИА Новости главный онколог Москвы, директор МКНЦ имени Логинова Игорь Хатьков.

Процесс канцерогенеза начинается в организме в период после 50 лет, его можно считать естественной частью старения сказал специалист

По словам Хатькова, до 10% всех случаев рака груди провоцируют наследственные мутации. Он посоветовал, если в семье были подобные случаи, пройти генетическое исследование, проконсультироваться с онкологом или врачом-генетиком.

Минздрав России объявил неделю с 12 по 18 октября Неделей борьбы с раком молочной железы.