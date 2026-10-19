Онколог рассказал, где реже всего появляются злокачественные опухоли РИА Новости: онколог рассказал о самых редких злокачественных опухолях

Москва19 окт Вести.Реже всего у мужчин и женщин встречаются злокачественные новообразования структур головного мозга, уха, надпочечников и других отделов центральной нервной системы.

Об этом РИА Новости сообщил главный онколог Минздрава России, генеральный директор медучреждения, академик РАН Андрей Каприн.

Если говорить о статистической структуре заболеваемости взрослого населения, то и у мужчин, и у женщин к наиболее редко встречающимся относятся злокачественные новообразования структур уха, надпочечников, головного мозга и других отделов центральной нервной системы сказал Каприн

Он отметил, что редкость опухоли не делает ее менее значимой для специалистов. По его словам, такие случаи, наоборот, могут сложнее даваться при лечении.

Ранее главный онколог Москвы заявил, что процесс возникновения и развития злокачественных новообразований начинается в организме после 50 лет.