Каждый пятый случай онкологии в России оказался раком молочной железы "Ведомости": пятая часть онкозаболеваний в РФ приходится на рак молочной железы

Москва5 окт Вести.В 2025 году каждый пятый случай злокачественного новообразования среди россиян оказался раком молочной железы (19%).

Об этом сообщил заведующий отделением комплексной диагностики и интервенционной радиологии в маммологии Национального центра онкологии репродуктивных органов МНИОИ им. Герцена Сергей Прокопенко на круглом столе Института пластической хирургии и косметологии, его слова передают "Ведомости".

Он рассказал, что в 2025 году общее число пациенток с раком молочной железы составило 86 705.

Онколог-маммолог, член Российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов Сергей Малыгин подчеркнул, что заболеваемость в России и мире стабильно растет. Единственное снижение показателей было зафиксировано в 2019–2021 годах — из-за пандемии диагностика велась менее активно, и невыявленные вовремя женщины обращались к специалистам уже на запущенных стадиях.

Тем не менее в России показатель выявляемости РМЖ на III–IV стадиях за 10 лет снизился на 23% и в 2025 г. составил чуть больше 23% добавил Малыгин

Основные факторы риска, по словам Малыгина, — генетические мутации, семейный анамнез и репродуктивные факторы, в частности отказ от деторождения. Снизить вероятность заболевания помогает рождение ребенка до 30 лет, наличие двух и более детей и грудное вскармливание продолжительностью не менее года.

При этом ранее онколог Минздрава РФ Андрей Каприн рассказал, что за последние десятилетия в России появились новые и более эффективные методы лечения онкологических заболеваний.

Директор Института развития общественного здравоохранения Юрий Крестинский сообщил, что применение методик искусственного интеллекта позволило ускорить процесс разработки препаратов для терапии онкологических заболеваний.