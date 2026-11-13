Более 60% онкологических заболеваний в Приморье диагностируют на ранней стадии Эксперт: более 60% онкозаболеваний в Приморье выявляется на ранней стадии

Москва13 ноя Вести.Доля онкологических заболеваний, выявленных на ранних стадиях в Приморье, превысила 60%, показатель вырос за время действия федерального и регионального проектов, направленных на борьбу с раком. Об этом ТАСС сообщила главный внештатный онколог министерства здравоохранения Приморского края Эльвира Токарева.

Количество выявленных пациентов на ранней стадии - это первая и вторая - увеличилось. Когда мы заходили в этот проект, до 50% не достигали [показателя по ранней выявляемости], а на сегодняшний день - более 60% отметила Токарева

По ее словам, на ранней стадии в регионе активно выявляют рак молочной железы и рак кожи. Эти заболевания часто протекает бессимптомно, именно поэтому важны профилактические исследования.

Онколог добавила, что с 2019 года в России запустили федеральный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями". Его цель - повысить доступность и качество помощи пациентам, а также внедрить современные методы диагностики и лечения, чтобы снизить смертность от злокачественных новообразований.

Ранее сообщалось, применение российской онковакцины показало обнадеживающие результаты.