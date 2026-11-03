Число смертей от рака шейки матки в мире может заметно увеличиться к 2050 году Ученые спрогнозировали рост смертности от рака шейки матки на 39%

Москва3 ноя Вести.Ежегодное число случаев рака шейки матки к 2050 году может увеличиться на 20%, смертность – на 39,3%. Об этом говорится в исследовании международной группы ученых, которое опубликовано в журнале Nature Medicine.

Ученые проанализировали статистику 204 стран за период с 1990 по 2023 год. За это время частота возникновения рака шейки матки практически не изменилась, однако средний показатель смертности сократился на 17%. Исследователи связывают это с развитием вакцинации, профилактики и программ раннего выявления заболевания.

Около 54% случаев рака шейки матки приходятся на страны с низким и средним уровнем доходов. В этих государствах также наблюдаются наиболее высокие показатели заболеваемости в расчете на численность населения. Среди основных причин ученые называют недостаточное развитие медицинской инфраструктуры и низкий охват вакцинацией.

Согласно прогнозу, к середине столетия показатели заболеваемости и смертности в мире могут снизиться на 12% и 9% соответственно. Однако абсолютное число новых случаев заболевания может увеличиться с 887 тысяч до 1,05 миллиона в год, а количество смертей - с 369 тысяч до 514 тысяч.

Исследователи подчеркнули необходимость расширения программ вакцинации, совершенствования скрининга и разработки дополнительных мер профилактики заболевания.

Ранее стало известно о расширении национального календаря вакцинации в следующем году. Помимо прочего, Минздрав России включит в перечень вакцинацию от вируса папилломы человека (ВПЧ), отдельные штаммы которого увеличивают риск развития рака шейки матки.